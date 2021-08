Samir Dilou : Ceux qui troquent la liberté contre la sécurité perdent les deux

Le député du mouvement Ennahdha, Samir Dilou, a critiqué l’attitude de certains concernant les mesures visant ses collégues élus.

Dans une publication Facebook du 18 août 2021, Samir Dilou a déploré le silence ou la joie malsaine face à ce que subissent les députés de la coalition Al Karama ou d’Attayar ou Ennahdha et certains hommes d’affaires et politiciens.

Faisant référence à une citation de Nelson Mandela, il a considéré que cette attitude entraîne la perte de l’atout le plus important dans la capacité à persuader, à savoir, la crédibilité.

Le député a estimé que les adeptes de cette approche devraient anticiper la situation dans laquelle ils seraient eux même victimes de ce silence et d’atteintes à leurs droits.

« Quant à ceux qui font partie de : Oui, mais…Qu'est que nous a apporté la liberté ? Et alors, vous-même ne croyez pas en la liberté. Je considère qu’ils ont la mémoire courte et qu’ils ne sont tout-à-fait conscients de la situation… Leur égoïsme a pris le dessus ! », a-t-il poursuivi.

Par la suite, le député a affirmé que se taire face aux transgressions au motif de rompre avec le passé et s’attendre à un avenir meilleur n’est qu’un sentiment fugace et passager et que seuls les principes subsistent.

« Les peuples ont droit au changement… Néanmoins, ceux qui troquent la liberté contre la sécurité perdent les deux… Tous les droits à tous ! », a-t-il écrit.

S.G