La Libye rouvre ses frontières aériennes et terrestres avec la Tunisie à partir de jeudi 19 août

Le chef du gouvernement libyen de transition, Abdelhamid Dbeibah, a chargé, ce mardi 17 août 2021, les ministres libyens de l'Intérieur et des Transports de rouvrir les frontières aériennes et terrestres et de rétablir le trafic avec la Tunisie, à partir de jeudi.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement libyen d’union nationale, des instructions ont aussi été données pour veiller à l’application des mesures sanitaires préventives contre le Covid-19.

M.B.Z