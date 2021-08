Affaire Phosphate Gafsa: un ancien ministre et un député en fuite





Trois personnnes, dont un ancien ministre et un député suspectés d’être impliqués dans l’affaire dite d’extraction et du transport des phosphates sont, actuellement, en cavale, a révélé, mardi 17 août 2021, le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali.

Selon la même source, le juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier en charge de l’affaire dite de l’extraction et du transport des phosphates a émis des mandats de dépôt contre trois des 22 prévenus et des interdictions de voyage contre six autres suspects.

Les suspects font face à des accusations de faux et usage de faux, et de corruption administrative et financière en lien avec des marchés publics d'extraction et de transfert des phosphates.

N.J.