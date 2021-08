Remise exceptionnelle sur les pièces et les services d'entretien des véhicules

Les concessionnaires adhérents à la Chambre syndicale nationale des concessionnaires et des constructeurs automobiles ont décidé de faire bénéficier leurs clients d’une remise exceptionnelle sur les pièces et les services fournis sur l’entretien de leurs véhicules à partir de la date de parution de ce communiqué et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. C’est ce qu’indique un communiqué daté du 9 août 2021 et parvenu à Business News jeudi 12 août 2021.

Cette décision intervient suite à l’appel du président de la République auprès de l’Utica, pour contribuer à l’effort national de préservation du pouvoir d’achat des consommateurs tunisiens.

I.N