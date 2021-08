La sœur de Lamia Khemiri interdite de voyage

Le parti de Moncef Marzouki, Al Irada, a publié ce jeudi 12 août 2021 un communiqué dans lequel il dénonce l’interdiction de voyage frappant la sœur de sa secrétaire générale Lamia Khemiri.

La dame aurait été interdite de rentrer en Allemagne où elle réside depuis cinq ans.

Le parti suspecte qu’il s’agit là d’un règlement de comptes après la prise de position du parti contre les décisions du 25 juillet 2021.

La dame a été interdite de voyager depuis le port de la Goulette, hier mercredi.

On ignore si l’interdiction frappe également la secrétaire générale.

Plusieurs hommes et femmes politiques ont été interdits de voyage, ces derniers temps, sans qu’il y a ait une décision judiciaire officielle. Les mesures sont prises d’une manière arbitraire et on ignore sur quelle base la police des frontières décide ces interdictions. Ce dont témoignent plusieurs voyageurs, c’est que les agents empêchent le voyageur d’accéder à bord de l’avion, ou du bateau, et lui demander de patienter jusqu’à ce qu’ils « consultent » la hiérarchie. La réponse intervient, après quelques minutes, voire davantage, pour autoriser la personne à poursuivre son voyage ou bien à l’interdire.

Le cas de la sœur de Lamia Khemiri reste néanmoins étrange. C’est la première fois que l’on entend qu’un parent d’une personnalité politique est empêché de voyager.

Il n’est pas improbable que l’interdiction soit en rapport avec une affaire touchant la sœur elle-même, mais que le parti Irada veut politiser afin de forcer les autorités à lever l’interdiction.

R.B.H