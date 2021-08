Le ministère de la Femme lance une campagne de sensibilisation sur l’égalité des genres

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance de des séniors, a lancé, ce mercredi 11 août 2021, une campagne de sensibilisation sur l’égalité des genres et la différence entre sexe biologique et genre.

Dans un spot diffusé sur les réseaux sociaux, il est question de deux familles ayant chacune deux enfants, un garçon et une fille. La première famille « classique » et ancrée dans les diktats de la société, habille la fille en rose, le garçon en bleu et les différencie selon leur sexe. On explique que les enfants, ainsi élevés intègrent cette différenciation qui les pousse chacun plus tard vers un chemin tout tracé : une carrière d’enseignant par exemple pour le « mâle » et une « une carrière » de femme au foyer pour la femme.

La deuxième famille élève ses enfants sur le principe de l’égalité des genres et ne distingue pas les deux en leur imposant le moindre critère, en l’occurrence vestimentaire, professionnel ou autre, selon leur sexe. Cela donne au final des enfants qui choisissent leurs chemins, selon leurs passions et idéaux, un homme qui fait carrière dans la coiffure pour dames en l’occurrence et une femme mécanicienne.

Le spot a pour finalité de montrer, qu’en choisissant leur genre social et leur manière de vivre sans que cela ne dépende de leur sexe, les enfants deviennent des adultes plus épanouis. Il appelle donc les familles et la société en général à devenir les artisans d’un tel changement, soulignant que l’égalité commence d’abord par l’éducation.

M.B.Z