Mohsen Marzouk : Le plus important est de penser à la nouvelle Tunisie qu’on veut créer

Les prochains pas à adopter par le chef de l’Etat pour parvenir à la troisième République puis à la nouvelle Tunisie. C’est globalement ce qui ressort de l’interview accordée, mercredi 11 août 2021, par le président du parti Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk à Mosaïque FM.

« Notre avis à Machrouû Tounes est que le régime mis en place par la Constitution de 2014 est un régime "en toc" et qui ne permet pas de nous laisser avancer, à cause des trois têtes qui se disputent le pouvoir », a indiqué M. Marzouk, au micro de Elyes Gharbi lors de son passage à l'émission Midi Show.

Et d’ajouter : « Il y a une différence entre les slogans des campagnes électorales et la réalité des choses : en 2014, on s’est retrouvé sans majorité au parlement et tous les partis au parlement avaient refusé de s’allier à nous contre les islamistes ».

Le président du parti Machrouû Tounes a expliqué qu’il ne voulait pas parler du danger imminent dont tout le monde en a déjà parlé, mais du danger continu, notamment en ce qui concerne la situation délicate économique et sociale, le déclin de l’éducation, les problématiques environnementales et le régime politique. En ce qui concerne la relation entre la troisième République et la nouvelle Tunisie, il a affirmé que la troisième République naîtra avec le changement du régime politique et que ce changement en lui-même représente le passage à une nouvelle étape : la nouvelle Tunisie.

S’agissant des déclarations du chef de l‘Etat affirmant qu’il n’y aura pas un retour à l’avant 25 juillet, Mohsen Marzouk pense que le président sera confronté à trois chantiers.

Le premier est celui de la troisième République : le régime politique, la loi électorale, la loi des partis politiques et les réformes structurelles du régime politique. Le deuxième celui de l’économie où le choix du chef du gouvernement et son équipe seront déterminants. Le troisième celui de rendre des comptes et le côté judicaire : un volet qui doit être clair et qui respecte les droits et libertés ainsi que les institutions de l’Etat.

Et de noter que ces trois chantiers pourront se faire par l’un de ces trois mécanismes : un comité d’experts au niveau de la présidence de la République qui ne sera pas suffisant, qui pourra être complété par un cadre consultatif avec les organisations nationales (qui est aussi insuffisant).

Sinon, M. Marzouk estime que le chef de l’Etat gouvernera à travers une mini-constitution, ce qui signifiera qu’il est sorti du cadre de la Constitution de 2014, en contradiction avec ses précédents engagements.

Par ailleurs, le politicien souligne que Kaïs Saïed aura trois éléments à sa disposition pour le troisième chantier et afin que ça ne soit pas perçu comme une cabale et une vengeance : le rapport de la Cour des comptes sur les élections de 2019, l’Affaire de l’enrôlement des jeunes et leur envoi hors de la Tunisie pour le jihad et les travaux du comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi outre les dossiers de corruptions économiques évoqués par le chef de l’Etat.

En ce qui concerne les interdictions de voyage, il pense que toutes les personnes fichées S17, S18, S20 et S5 doivent être informées pour faire opposition et se préparer.

Mohsen Marzouk pense qu’il y aura sûrement un prolongement de la durée d’un mois prévue dans l’article 80 de la Constitution, mais pour lui le plus important c’est la mise en place d’une feuille de route et le fait qu’il y aura des mesures qui permettront le retour d’un cadre exceptionnel à un cadre normal, élection ou autre.

Pour lui, le plus important c’est de penser à la nouvelle Tunisie et notamment à la question principale de la création de richesse.

I.N