Faouzi Mehdi déclare son patrimoine

L'ancien ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, s'est rendu, mercredi 11 août 2021, aux locaux de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), pour déclarer son patrimoine à la fin de sa mission de ministre, en application des dispositions de la Loi N°46-2018 du 1er août 2018, relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et au conflit des intérêts.

Rappelons que le 20 juillet 2021, l’ancien chef du gouvernement Hichem Mechichi avait décidé, de limoger M. Mehdi et de charger le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi de l’intérim au ministère de la Santé. Les raisons avancées par M. Mechichi sont de nombreux cafouillages, dont le dernier en date le bourbier qui a suivi la journée porte ouverte de vaccination du jour de Aïd Al Idha.

Faouzi Mehdi est diplômé de la Faculté de médecine de Sfax. Avant sa nomination au ministère, il était directeur des services techniques, de la formation et de la recherche médicale et professeur agrégé en médecine préventive et communautaire à la faculté de Médecine de Tunis.

De 2014 à 2018, il a été chef de la cellule de mise en place et de suivi du programme de renforcement des régions prioritaires par les médecins spécialistes, ainsi que chargé du dossier e-santé. M. Mehdi a, également, occupé plusieurs postes à la direction générale de la santé militaire, et ce, de 1996 à 2007.

I.N