La Tunisie classée pays le plus chaud d’Afrique ce mardi 10 août

L’institut national de la météorologie a publié un classement des villes qui ont enregistré les températures les plus élevées ce mardi 10 août 2021.

Il est signalé que la Tunisie occupe la première place en Afrique dans le classement des pays les plus chauds, et les cinq villes les plus chaudes d'Afrique étaient tunisiennes aujourd’hui.

Au niveau mondial, Beja s'est classée troisième dans le classement des villes les plus chaudes, avec une température de 48,9, dépassant ainsi son nouveau record de 48,8 enregistré hier.

Un nouveau record a été enregistré à Zaghouan, où la température a atteint 47,5, dépassant le précédent record de 46,5 enregistré le 08/07/1970.

L’INM souligné que les températures seront élevées ce soir, variant entre 30 et 35 degrés et jusqu'à 38 dans le sud-ouest.

M.B.Z