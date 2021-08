Décès du sociologue Salah Hamzaoui

Le sociologue, syndicaliste et militant Salah Hamzaoui est décédé ce mardi 10 août 2021.

Le défunt a assumé la responsabilité de secrétaire général du Syndicat de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pendant et après la crise du 26 janvier 1978, il a également présidé le comité de défense de Hamma Hammami à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ce qui lui a valu d’être la cible de l’ancien régime.

Paix à son âme.