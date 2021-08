Riadh Chaïbi : Il n’y a pas de médiation pour organiser une réunion entre Rached Ghannouchi et Kaïs Saïed

Riadh Chaïbi, conseiller politique du président du Parlement et leader du mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi, a nié l'existence d'une médiation internationale pour organiser une rencontre entre Rached Ghannouchi et le président de la République Kaïs Saïed.

Dans une déclaration accordée au journal Al Quds Al Arabi, il a confirmé, en revanche, l'ouverture du mouvement à tout règlement qui préserve la voie démocratique et permet au Parlement de reprendre son activité.

Riadh Chaïbi a affirmé qu’Ennahda n'a reçu aucun appel d'aucune partie interne ou externe pour négocier la tenue d'une réunion entre les présidents de la République et du Parlement.

On rappellera que le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, le 25 juillet dernier de geler le Parlement et de prendre la tête de l’exécutif en se basant sur l’article 80 de la constitution. Le mouvement islamiste Ennahdha avait qualifié la manœuvre du président de « coup d’Etat ». Rached Ghannouchi a toutefois revu son discours et déclaré, lors de la réunion du Conseil de la choura, qu’il s’agit de « mesures » qui peuvent être envisagées comme une opportunité de réforme.

M.B.Z