Othman Jerandi se réunit avec son homologue bahreïni Abdellatif Al Zayani

Une réunion de travail a eu lieu hier, lundi 9 août 2021, entre le ministre des Affaires étrangères, Othmen Jerandi et son homologue bahreïni, Abdellatif Al Zayani.

Othmen Jerandi a remercié, à cette occasion, le Bahreïn pour son soutien à la Tunisie et aux décisions du président de la République, et a exposé à son homologue le développement de la situation dans le pays soulignant que les mesures prises s’inscrivent dans le cade de la constitution et répondent aux aspirations d’une large frange de la société.

De son côté le ministre bahreïni a réitéré le soutien de son pays à la Tunisie dans ses efforts pour faire face aux défis sanitaires, politiques et économiques qu'elle traverse, saluant le rôle que la Tunisie a joué tout au long de son histoire dans la défense des causes arabes et dans la défense des principes de paix et de sécurité dans la région et dans le monde.

Les deux ministres ont ensuite discuté des moyens de renforcer davantage les relations de coopération économique et d'investissement entre les deux pays.

M.B.Z