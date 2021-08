Walid Hajjam : De bonnes nouvelles seront annoncées dans les prochains jours

L'attaché diplomatique à la présidence de la République, Walid Hajjam, a affirmé que la présidence continuera ses efforts dans l’acheminement de plus de vaccins. « D’ici le 15 août 2021, nous aurons cumulé l’acheminement de 8 millions de doses de vaccins », a-t-il révélé.

Sur les ondes de Shems FM le 6 août 2021, Walid Hajjam a considéré que cette quantité n’est pas suffisante. « Nous ne devons pas commettre les erreurs précédentes. Nous œuvrons pour obtenir encore plus de vaccins à travers les dons ou les achats directs, de matériel médical et d’oxygène. Actuellement, les quantités d'oxygène en notre possession correspondent à nos besoins. Le président de la République a décidé de mettre en place un stock stratégique d’oxygène car nous ne voulons pas revivre une pénurie d’oxygène. La crise ne va pas s’arrêter aujourd’hui ou demain. Nous devons nous préparer et nous protéger », a-t-il insisté.

Quant à la situation politique actuelle, Walid Hajjam a valorisé l’esprit qui gagne du terrain auprès des Tunisiens depuis le 25 juillet 2021. « Cette nouvelle façon d’aborder les choses de la part des Tunisiens, réconforte la présidence de la République. Elle nous permet de travailler avec sérénité. Nous sommes conscients que le peuple attend la nomination d’un chef du gouvernement avec impatience. La président de la République ne ménage pas ses efforts pour l’élaboration d'une feuille de route et de bonnes nouvelles seront annoncées dans les prochains jours », a-t-il affirmé.

Walid Hajjam a expliqué qu’il ne faut pas se précipiter. « Le président ne s’est pas trompé lors des choix précédents. Il s’était basé sur des appréciations et il a choisi d’intervenir afin de résoudre les problèmes accumulés depuis des années. Les citoyens doivent avoir confiance en Kaïs Saïed. Nous n’envisageons pas de dialogues avec les corrompus. Les dialogues et alliances maquillés ne font pas partie de la doctrine du président de la République », a-t-il poursuivi. Il a, également, révélé que le président de la République étudie les nominations au niveau des gouverneurs et d’autres structures. « Toutes les mesures s’inscrivent dans le cadre du respect de la Constitution et de la loi. Le président de la République étudie toutes les décisions avant de les annoncer. Nous ne visons pas un lynchage ou porter atteinte aux individus limogés. Ces décisions se sont basées sur des arguments fiables », a-t-il précisé.

Concernant la situation au sein du ministère de la Santé, Walid Hajjam a souligné l’importance d’avoir un ministre mais encore plus une conscience collective nationale et de la part de tous, du citoyen lambda au sommet de l’Etat. Pour ce qui est de la vaccination, Walid Hajjam a précisé qu’il n’y aura pas une seule journée nationale de vaccination. « Le 8 août 2021 est le premier jour d’une campagne de journées portes ouvertes réalisée en collaboration de plusieurs départements, acteurs et composantes de la société civile. Nous avons priorisé la tranche de 40 ans et plus puisque près de 3 millions de Tunisiens y appartenant ne sont pas vaccinés. Cette campagne inclut des journées dédiées à d’autres tranches d’âge telles que les jeunes de moins de 40 ans. Nous avons pris en considération la rentrée scolaire et universitaire. Les jeunes ont droit à un vaccin », a-t-il déclaré.

Évoquant l’accès au vaccin pour les personnes résidant dans des zones difficiles d’accès, Walid Hajjam a cité l’exemple de Tataouine où les équipes militaires mobiles ont réussi à vacciner 10.000 citoyens en dix jours alors que seulement 7.000 citoyens ont été vaccinés dans les centres durant six mois. 333 centres de vaccinations seront ouverts durant la journée du 8 août 2021. L’Etat fournira 4.000 doses par centre soit un total de près d’un million et demi de vaccin.

« Je tiens à préciser que ceux qui désirent se faire vacciner, le 8 août, peuvent le faire dans n’importe quel centre. Je voudrais, également, profiter de cette occasion pour lancer un appel aux citoyens à aller aux centres. Il ne s’agit pas de la dernière chance de se faire vacciner, certes, mais c’est une occasion importante même pour ceux qui ne se sont pas enregistrés sur Evax. Nous ne voulons pas revivre la même chose que les semaines précédentes ! Il n’y a pas de traitement meilleur que la vaccination », s’est-il exclamé. S’adressant aux citoyens, Walid Hajjam a dit : « Respectons le protocole sanitaire le 8 août et évitons les bousculades. Même si vous n’avez pas eu votre vaccin. Vous aurez droit à d’autres journées portes ouvertes ».

En date du 6 août 2021, le ministère de la Santé a annoncé que 2448 nouveaux cas de Coronavirus sur 10252 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, ainsi le pourcentage de tests positifs s'est établi à 23,88%.

Selon le ministère de la Santé, 129 nouveaux décès ont été notifiés à cet effet et 49 décès ont eu lieu le 4 août 2021.

Il faut préciser que les 129 nouveaux décès englobent le nombre des victimes du Coronavirus notifiées le 4 août 2021, et non ceux survenus les dernières 24h, puisque les décès ne sont pas toujours notifiés le jour-même.

Depuis le début de la pandémie, Le nombre de décès en Tunisie a atteint 20.679 et de contaminations 605.205 à ce jour.

S.G