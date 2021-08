Kaïs Saïed appelle les Tunisiens à participer massivement à la journée portes ouvertes du 8 août

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé, dans une vidéo postée ce jeudi 5 août 2021, sur les réseaux sociaux, les Tunisiens à aller se faire vacciner contre le Covid-19, lors, notamment, de la journée portes ouvertes du 8 août.

« Nous avons reçu six millions de doses du vaccin et nous recevrons sous peu deux millions de doses supplémentaires. On parle de l’épidémie depuis des mois et l’épidémie ne cessait de progresser dans le pays. Aujourd’hui, grâce aux efforts déployés et à l’aide des pays amis, les vaccins sont là et l’oxygène est là. Certains ont fait de cette crise un fonds de commerce ! » a-t-il déclaré.

« Le 8 août, une journée portes ouvertes de vaccination sera organisée, alors n’hésitez pas et faites-vous vacciner ou recevoir votre deuxième dose ! Que la vie reprenne son cours normal en Tunisie et que ce souvenir douloureux d’une période où on a vu proliférer les virus et les microbes serve de leçon à ceux qui ont perdu la mémoire et qui se sont bercés d'illusions, ces souvenirs que nous ne voulons revivre à aucun prix ! » a ajouté le président.

M.B.Z