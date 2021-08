Kairouan – Nasrallah : lacrymogène et jet de projectiles

Des confrontations ont eu lieu, le 5 août 2021, entre des habitants de Nasrallah, à Kairouan, et les forces de la police aux alentours du commissariat de police de la commune.

D’après les informations relayées par plusieurs médias et sur les réseaux sociaux, le décès d’un jeune homme de la région durant une course poursuite avec les forces de la police en serait la cause.

Le jeune homme aurait été écrasé par un camion alors qu’il était poursuivi par une patrouille de police, selon une publication de Radio Monastir. Le jeune homme aurait succombé à ses blessures deux jours après le drame.

Face aux jets de projectiles, la police a utilisé le gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. La même source a affirmé que cinq individus ont dû être transportés aux urgences suite à ces confrontations.

S.G