Deux autres dirigeantes d’Ennahdha se retirent du majlis Choura

Après Yamina Zohglami, c’est au tour de Jamila Ksiksi et Monia Ibrahim de se retirer des travaux du majlis Choura d’Ennahdha qui se tiennent depuis hier, 4 août 2021, et se poursuivent encore, depuis le siège du parti à Montplaisir et à distance.

La députée Jamila Ksiksi a déclaré que les décisions de cette session ne l’engagent pas.

Monia Ibrahim, députée également, indique qu’elle n’est pas responsable des décisions que cette session va prendre. Elle épingle la fuite en avant du parti l’inconscience quant à la dangerosité de la situation actuelle par laquelle passe le parti et le pays. « Je refuse d’être un faux témoin », a conclu Mme Ibrahim.

