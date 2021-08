Kaïs Saïed : Ceux qui ont infiltré le ministère de l'Intérieur vont se trouver hors-jeu !

Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué, mercredi 4 août 2021, une visite inopinée au ministère de l’Intérieur, où il a prononcé un discours en présence du chargé de la gestion du département, mettant en garde contre toute tentative d’infiltration du ministère.

« Certains tentent d’infiltrer le ministère de l’Intérieur, d’autres l’ont déjà fait, mais sachez que tous ceux qui vont tenter de le faire, se trouveront hors-jeu ! Ils seront éjectés par l’histoire et la Tunisie les éjectera. Mr le ministre de l’Intérieur, je suis convaincu que vous allez faire face à ces gens avec beaucoup de vigueur et les jeter à la poubelle de l’Histoire.

Ils ont tenté l’infiltration à plusieurs reprises et il n’y a aucune différence entre eux et Ibn Abi Saloul, le plus grand des hypocrites de Yathrib », indique le chef de l’Etat.

Il a ajouté : « Nous allons leur faire face avec force dans le cadre de la loi. Ils doivent obéir aux décisions du ministre de l’Intérieur et du président de la République. Il n’y aura aucun moyen d’exploiter le ministère de l’Intérieur pour servir leurs propres intérêts. Ce ministère est celui de tous les Tunisiens, et non d’une partie qui tente de le récupérer en catimini ».

Kaïs Saïed a, également affirmé que toute personne voulant toucher à l’impartialité du ministère de l’Intérieur, et de tout autre service public devrait assumer ses responsabilités à cet égard. « Certaines personnes voudraient fuir le pays. Or, nous n’avons touché à aucune personne n’ayant pas d’affaires en justice. Toutefois, toute personne ayant des affaires en justice, devrait rendre les biens du peuple tunisien. La réconciliation ne peut se faire qu’avec le peuple tunisien. Le plus grand danger ne vient pas de l’étranger, mais de l’intérieur. Certains voudraient faire exploser l’Etat de l’intérieur, à travers la division de la société et les positions appelant les gens à s’entretuer. Ces positions ne témoignent d’aucune appartenance à cette patrie ».

Il convient de noter que le message du président de la République à propos des tentatives d’infiltration du ministère de l’Intérieur est notamment en rapport avec les nominations dans certaines directions du ministère et qui ont été annulées par la suite.

S.H