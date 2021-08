Kaïs Saïed : Nous sommes en guerre mais sans balles et sans sang !

Depuis le ministère du Commerce et du Développement des exportations, le président de la République Kaïs Saïed a lancé, mercredi 4 août 2021, un appel aux fournisseurs de denrées de ne pas recourir au monopole et de participer à l’effort national visant à redonner aux citoyens une vie digne. D'ailleurs le chef de l’Etat a tenu à remercier l’Utica et son président Samir Majoul qui ont répondu à son appel et ont annoncé la baisse des prix dans plusieurs secteurs.

« Nous sommes en guerre mais sans balles et sans sang. Nous devons y mettre chacun du notre. Je connais ces hangars où on stocke les produits pour affamer le peuple et si je comprends très bien que les commerçants tiennent à gagner leur vie, le monopole et la spéculation sont inacceptables ! » A déclaré le président.

Kaïs Saïed a martelé qu’il adresse un message direct aux commerçants qui ont recours à cette méthode, de participer « de leur propre chef » à fournir aux Tunisiens les denrées au prix réel autrement le chef de l’Etat a menacé qu’il devrait aussi « recourir à d’autres moyens » pour rétablir la loi.

La fédération nationale des industries agroalimentaires relevant de l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) a annoncé aujourd’hui même une baisse des prix de certains produits.

Elle a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par le président de la République, Kaïs Saïed et pour contribuer à l’effort national en ce temps de circonstances exceptionnelles.

M.B.Z