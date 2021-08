Mohamed Fadhel Kraiem : Seule l'ISIE a accès aux données électorales

L’ancien ministre des Technologies de la communication et ministre de l’Agriculture par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, a souhaité le succès et la chance à son successeur Nizar Ben Neji.

« Je remercie mes collègues au sein des deux ministères ainsi que les acteurs des secteurs de la technologie et de l'agriculture. J'ai eu l'honneur de travailler avec eux en optant pour des visions modernes et participatives servant tout le monde », a écrit Mohamed Fadhel Kraiem sur sa page Facebook officielle le 4 août 2021.

L’ancien ministre a qualifié les 17 mois qu’il a passés à la tête des deux ministères de courts, et difficiles mais aussi riches. « Je me suis donné à la tâche avec dévouement et avec une conscience avertie et libre privilégiant l'intérêt général du pays et loin de tous les tiraillements », a-t-il écrit.

Par la suite, Mohamed Fadhel Kraiem a nié l’existence d'opérations d’espionnage ou de manipulation de données électorales. « Je vous appelle à ne pas vous laisser entraîner dans ces allégations », a-t-il écrit.

L’ancien ministre a, aussi, expliqué que la question relative à l’espionnage relève des compétences de la police. « Elle est la seule autorité à avoir les capacités techniques pour réaliser ce genre d’opération », a-t-il expliqué. En ce qui concerne les données électorales, l’ancien ministre a précisé que l’ISIE est le seul organisme à y avoir accès.

S.G