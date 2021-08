L’éducation environnementale intègre le programme scolaire

Le président de l’Association Tunisienne du droit de l’Environnement (ATDE), Mehdi Abdelli, a affirmé que l’éducation environnementale intégrera le programme scolaire des écoles, collèges et lycées.

« Cette initiative vise à inculquer une culture environnementale aux enfants et les sensibiliser aux enjeux et aux questions relatives à la protection de l’environnement », a expliqué Mehdi Abdelli lors de son passage sur les ondes de Mosaïque FM le 4 août 2021.

Le président de l’ATDE a, également, précisé que cette initiative débutera par une phase d’essai au sein de plusieurs sites pilotes. « Ceci permettra de poser un premier diagnostic et d'améliorer le programme. Ainsi, nous passerons, l’année scolaire suivante, à une généralisation de l’enseignement de cette matière », a ajouté Mehdi Abdelli.

« L’enseignement de cette matière s’opérera à travers des méthodes innovantes et loin des techniques conventionnelles. Nous voulons joindre l’utile à l’agréable et la culture au divertissement. Le programme comportera un volet pratique avec des sorties, des visites aux parcs, réserves naturelles et sites archéologiques. Nous étudions la possibilité d’effectuer une sortie par trimestre et d'assigner une heure d’enseignement par semaine à cette matière », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Mehdi Abdelli a expliqué qu’une équipe pédagogique sera créée au niveau du ministère. Elle préparera le programme en détail et des experts formeront les enseignants.

« Dans un premier temps, l’éducation environnementale aura le statut de matière optionnelle. Notre objectif est de faire en sorte qu’elle soit incluse, dans un deuxième temps, dans le calcul des moyennes des élèves. Les examens n’auront pas forcément un aspect théorique », a-t-il révélé.

Rappelons que l'ATDE avait signé, le 2 août 2021, un accord avec le ministère de l'Education concrétisant cette initiative. La question environnementale avait pris de l'ampleur notamment depuis l'affaire des déchets italiens.

S.G