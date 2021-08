La Conect appelle à accélérer la mise en place d’un gouvernement

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) souligne, dans un communiqué daté de mercredi 4 août 2021, la nécessité de former un gouvernement dans les meilleurs délais afin de faire face à la crise économique, sociale et sanitaire et rassurer les investisseurs. Et d’affirmer qu'elle demeurera une force de proposition constructive et qu'elle ne lésinera pas à contribuer activement en faveur de la relance économique et sociale de la Tunisie.

Le bureau exécutif de l'organisation s’est réuni virtuellement ce mardi 3 août 2021 pour examiner l'évolution de la situation générale du pays et ce depuis l’annonce des décisions du président de la République.

La Conect appelle ainsi toutes les parties à faire prévaloir l'intérêt de la nation et invite ses adhérents à redoubler d'efforts pour contribuer à la baisse des prix en intensifiant la production.

Lundi 26 juillet 2021, la Conect avait espéré la mise en place de mesures de soutien aux entreprises dans cette conjoncture difficile, pour assurer leur pérennité et rétablir la confiance des acteurs économiques nationaux et internationaux de manière à garantir un climat économique et social sain qui encourage l'investissement.

D’après communiqué