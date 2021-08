Hechmi Louzir : Le pic épidémiologique relève du passé

Le président de la commission de vaccination, Hechmi Louzir a confirmé aujourd’hui, sur les ondes d’Express FM, l’infléchissement de la courbe de contamination ainsi que la régression du nombre de décès.

Louzir a ainsi déclaré que le pic épidémiologique relevait du passé et que le pays n'allait plus faire face à de nouvelles vagues de contaminations. Il a même estimé que « 50% des Tunisiens ont acquis une immunité naturelle contre le Covid-19 et la vaccination massive permettra d'atteindre l’immunité collective ».

Hechmi Louzir a précisé que le vaccin protégeait contre les réinfections et les formes graves mais les vaccinés peuvent devenir porteurs sains du virus et les incite à cet effet au respect des gestes barrière puisque « l‘immunité acquise n’est pas stérilisante »

Pour les étudiants qui vont partir à l’étranger et dont la tranche d’âge est inférieure à 18 ans, le président de la commission de vaccination a déclaré que leur intégration sur le site Evax est en cours de validation en précisant que tous les étudiants qui rencontrent un problème avec l’enregistrement peuvent le faire auprès de n’importe quel centre de vaccination.

Par la même occasion, Hechmi Louzir a expliqué que l’administration de deux doses différentes de vaccin n’est nullement nocive à la santé et une telle décision dépendra des circonstances existantes en rappelant que la stratégie adoptée actuellement préconise l’injection de deux doses du même vaccin.

Il a aussi ajouté que le vaccin Johnson & Johnson sera administré une seule fois et pour ceux qui ont plus de 18 ans et le vaccin Pfizer sera l’unique vaccin disponible pour les moins de 18 ans.

Hechmi Louzir a indiqué qu’ils ont toujours besoin de volontaires et les appelle ainsi à s’inscrire sur le site rattaché au ministère de la Santé afin de couronner de succès la journée portes ouvertes, prévue pour le 8 août.

En date du 1er août 2021, le ministère de la Santé a annoncé que 1.243 des nouveaux cas de Coronavirus sur 5.298 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, ainsi le pourcentage de tests positifs s'est établi à 23,46%.

Selon le même communiqué, 159 nouveaux décès ont été notifiés à cet effet, dont 65 décès ayant eu lieu le 1er août 2021.

Il faut préciser que les 159 nouveaux décès englobent le nombre des victimes du Coronavirus notifiées le 1er août 2021, et non ceux survenus les dernières 24h, puisque les décès ne sont pas toujours notifiés le jour-même.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de décès en Tunisie a atteint 20.226 et de contaminations 521.335 à ce jour.

J.B