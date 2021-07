Kaïs Saïed confie à la Santé militaire la gestion de la crise Covid-19

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a annoncé, mercredi 21 juillet 2021, qu’il avait confié à la Santé militaire la gestion de la crise Covid-19.

Dans une déclaration accordée à la chaîne Al Arabiya, il a laissé entendre que les journées portes ouvertes lancées mardi par le ministère de la Santé avaient pour objectif de maximiser les contaminations et non de vacciner les citoyens.

« Comment a-t-on mobilisé tout ce monde ? Celui qui a comploté est allé jusqu’à ficeler les bousculades », a-t-il avancé alors qu'il effectuait une visite d'inspection dans le centre de vaccination, vide, d'El Menzah. Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu à l'avenue Habib Bourguiba pour s'entretenir avec les citoyens.

Kaïs Saïed a ajouté, à l’occasion, que tout un système serait mis en place pour la gestion des dons spontanés parvenus de plusieurs pays, rappelant que ces aides avaient été acheminées au nom de la présidence de la République.

Lundi, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi – limogé mardi – , a annoncé l’ouverture de la vaccination à tous les citoyens de plus de 18 ans dans 29 centres sur tout le territoire tunisien. La grande affluence conjuguée au manque d’organisation et de vaccins a provoqué des bousculades et plusieurs incidents dans différents centres.

N.J.