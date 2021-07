Attayar dépose une plainte contre Hichem Mechichi

Attayar a annoncé, mercredi 21 juillet 2021, son intention de déposer une plainte pour manquement à son devoir et négligence contre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, auprès du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis.

Le parti impute, en effet, la hausse des cas de contamination au Coronavirus et des décès au chef du gouvernement.

Il a précisé que le manque de coordination entre les institutions de l’Etat, les autorisations accordées pour des rassemblements partisans et sportifs et la non-application des mesures préventives étaient les causes directes ayant conduit à l’aggravation de la situation épidémiologique en Tunisie.

La Tunisie fait face, depuis début juin, à une vague meurtrière de Covid-19. Le taux d’incidence a atteint des sommets et celui des décès ne cesse d’augmenter, alors que les hôpitaux sont saturés et souffrent d’un manque d’équipements et de personnel. La campagne de vaccination avance, elle, à petits pas.

N.J.