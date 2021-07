En visite à l’hôpital Abderrahmen Mami, Mechichi appelle à la suppression de tous les congés annuels

Le chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur par intérim Hichem Mechichi a effectué, mardi 20 juillet 2021, jour de Aïd Al Idha, une visite d’inspection à l’hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phtisiologie, à l’Ariana, pour vérifier l’état de préparation du corps médical en ce qui concerne l’accueil des patients du Covid-19.

A cette occasion, M. Mechichi a affirmé que la Tunisie est en guerre contre cette pandémie, ce qui nécessite de redoubler les efforts et que tout le monde fasse des sacrifices. Et d’appeler à la suppression de tous les congés annuels et à mobiliser l’ensemble du personnel médical pour sauver la vie des Tunisiens dans cette période difficile que connaît le pays.

Le chef du gouvernement a également salué les efforts du personnel médical et paramédical qui prennent soin des patients de Covid-19 et qui se sont consacrés à leurs patients dans les services hospitaliers loin de leurs familles pendant le premier jour de l'Aïd.

Le ministère de la Santé a annoncé dans son bilan du lundi 19 juillet 2021 que 2.520 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur 8.240 tests réalisés. 117 nouveaux décès ont été notifiés le 18 juillet, dont 33 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie atteint 17.644 depuis le début de la pandémie.

