Décès de Rzig Oueslati

Rzig Oueslati est décédé, mardi 20 juillet 2021. Le défunt était le directeur général de l’Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie (ONTH) et vice-président de la Fédération mondiale du thermalisme et du climatisme depuis 2014.

Feu Rzig Oueslati avait occupé plusieurs fonctions au sein de l’Etat notamment conseiller auprès du ministre de la Santé et directeur des moyens généraux de l’Hôpital Charles Nicolle (2007-2009), directeur général de l’hôpital Mahmoud Matri (2004-2006), directeur général du complexe thermal Jbel Ouest (2002-2004), directeur général du Centre de médecine scolaire et universitaire de Tunis (2001-2002), directeur général de l’Institut national de neurologie (1997-1999), directeur général de Centre de maternité et de néonatologie de Tunis Wassila Bourguiba (1993-1997) et directeur général de l’EPS La Rabta (1992-1993)

L’ONTH a déploré sa perte, le jour même dans un communiqué, en présentant les condoléances des cadres et agents à la famille du défunt.

Paix à son âme