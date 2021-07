La commission civile anti Covid-19 exige la traçabilité des aides reçues par la Tunisie

La commission civile de lutte contre le Covid-19 a publié, samedi 17 juillet 2021, un bref communiqué, exigeant la traçabilité des aides et dons reçues dans le cadre du soutien que plusieurs pays amis et voisins ont accordé à la Tunisie pour appuyer l’effort national de lutte contre l’épidémie.

Créé le 7 juillet, cette commission regroupe plus de 5.000 personnes et 406 associations. Elle vise à prendre en main la situation et à remédier aux manquements constatés, qui s’élèvent parfois au rang de crimes, en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19, notamment le manque d’oxygène et le faible taux de vaccination.

Dans son communiqué, cette commission a appelé la présidence de la République et la présidence du gouvernement à faire preuve de transparence quant à la distribution des aides en désignant les parties qui en ont bénéficié.

Elle a précisé, dans ce sens, qu’elle comptait déposer une demande d’accès à l’information.

D’importantes aides médicales en provenance de différents pays – la France, la Turquie, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Mauritanie, entre autres – sont arrivées en Tunisie cette semaine. D’autres suivront dans les prochains jours.

N.J.