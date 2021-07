Le Comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi dépose une plainte auprès du HCDH

Le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a publié, samedi 17 juillet 2021, un communiqué annonçant sa rencontre avec la cheffe du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme en Tunisie (HCDH), Elodie Cantier-Aristide. Le comité a ainsi annoncé avoir déposé une plainte auprès du HCDH.

Les représentants du Comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi et la responsable onusienne ont discuté du rôle des agences des Nations unies pour surveiller les engagements internationaux de la Tunisie en matière de droits de l’Homme, de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Elodie Cantier-Aristide s’est, de son côté, engagé à accélérer le dépôt de la plainte.

Jeudi, le Comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi a dénoncé plusieurs infractions en lien avec l’affaire de l’ancien procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis, Béchir Akremi, et le harcèlement exercé contre certains juges pour protéger M. Akremi.

Il a indiqué son intention de signaler ces dépassements au Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et avocats.

