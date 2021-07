L'autorisation de vaccination pour les pharmaciens est officielle

Un arrêté ministériel a été publié au Jort de ce vendredi 16 juillet 2021, fixant les conditions de l’autorisation accordée aux pharmaciens et leurs préparateurs pour procéder à l’opération de vaccination.

L’arrêté indique que les pharmaciens sont autorisés à faire les vaccins et les injections sur ordonnances médicales pour les médicaments inscrits sur les tableaux A, B et C, et sans ordonnance pour les autres médicaments.

Les préparateurs sont autorisés à effectuer les vaccins et les injections sous la responsabilité du pharmacien et à condition d’avoir un certificat d’aptitude professionnelle remis par le ministère de la Santé. Ce certificat est délivré à l’issue d’un examen professionnel de fin d’études théoriques et pratique.

Les pharmaciens et leurs préparateurs autorisés doivent utiliser un matériel stérilisé et des seringues à usage unique, et les vaccins et les injections doivent être effectués impérativement dans les pharmacies.

L’arrêté indique que tous les vaccins et les injections doivent être inscrits dans un registre spécial dédié à cet effet et contenant toutes les informations nécessaires.

Rappelons, toutefois, que Naoufel Amira, président du syndicat des propriétaires de pharmacies privées a déclaré, le jeudi 15 juillet 2021, que la vaccination dans les pharmacies ne commencera pas la semaine prochaine.

Naoufel Amira a indiqué, sur les ondes de Mosaïque Fm, que le lancement d’une telle opération exige la mise en place de plusieurs préparatifs, dont la préparation d’une base de données sur EVAX qui assurera la priorisation et le choix de la pharmacie de la personne inscrite.

S.H