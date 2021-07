Rached Ghannouchi se porte bien mais est préoccupé par la situation épidémiologique

Le Parlement a publié, vendredi 16 juillet 2021, un communiqué affirmant que le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) se portait bien.

Testé positif au Coronavirus, lundi, Rached Ghannouchi, avait été hospitalisé sur ordre de son médecin pour éviter que son état de santé ne se complique.

Le chargé de communication du Parlement, Maher Madhioub, a indiqué que le président du Parlement suivait de près l’évolution de la situation épidémiologique du pays et qu’il avait exprimé des préoccupations à ce sujet.

Selon M. Madhioub, Rached Ghanouchi avait invité les députés à accélérer l’approbation du projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire.

Ce projet de loi a, rappelons-le, été examiné et approuvé par le Conseil des ministres le 8 juillet. Il permettrait au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, de disposer de plus larges prérogatives pour la gestion de la situation sanitaire et de décréter des mesures exceptionnelles pour faire face à la propagation de l’épidémie.

N.J.