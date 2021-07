Ennahdha : Notre priorité est la lutte contre le Coronavirus

Le mouvement Ennahdha a tenu, le 16 juillet 2021, une conférence de presse relative à la crise sanitaire en Tunisie. Présidant la séance, le porte-parole du mouvement, Fathi Ayedi, a déclaré que le mouvement place la lutte contre le Coronavirus comme l’ultime priorité actuelle. Il a, aussi, salué les efforts des Tunisiennes et Tunisiens dans la lutte contre la propagation du virus. Par la suite, il a remercié les pays voisins et amis de leurs soutiens et dons fournis à la Tunisie. « La Tunisie lutte contre ce virus et elle vaincra », a déclaré l’élu.

Fathi Ayedi a, également, estimé que la crise sanitaire a accentué la crise sociale et politique. « Nous devons unifier les efforts et renforcer la coopération entre les institutions de l’Etat. Ennahdha continuera à adopter une approche basée sur le dialogue afin de résoudre les problèmes du quotidien des citoyens », a-t-il poursuivi. Tous les efforts, selon lui, doivent être orientés vers la lutte contre le coronavirus.

Avant de passer la parole à Mondher Ounissi, médecin et membre du bureau exécutif du parti chargé des affaires sanitaires, Fathi Ayedi a remercié le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le président de la République, Kais Saied, ainsi que la société civile tunisienne et les organisations nationales pour leur dévouement dans la lutte contre l’épidémie.

Au cours de cet événement, Mondher Ounissi a rappelé que les vaccins sont efficaces contre le Coronavirus et ses variants. Il a appelé les médias à éviter d’alimenter les polémiques autour de ce sujet. Le médecin a, également, présenté quelques initiatives gouvernementales et du mouvement Ennahdha relatives à la lutte contre le Coronavirus.

Il a, ainsi, affirmé que la majorité des propositions émanant du bureau de santé du mouvement Ennahdha ont été adoptées par le gouvernement ou le président de la République. « Grâce aux efforts des médecins et du personnel de la santé, le système sanitaire ne s’écroulera pas. Néanmoins, nous avons remarqué quelques défaillances dans la gestion de cette crise. Nous avons présenté nos avis et évaluations au Chef du gouvernement et au ministère de la Santé de façon continue. Nous avons, aussi, créé une commission nationale de lutte contre le Coronavirus au sein du parti afin d’appuyer les efforts de l’Etat », a précisé Mondher Ounissi.

Pour ce qui est des insuffisances dans la lutte contre l’épidémie, Mondher Ounissi a souligné la lenteur de la campagne de vaccination. Il a, également, déclaré que le mouvement avait appelé les trois présidences et le ministère de la Santé à solliciter l’aide étrangère pour acquérir des vaccins, consigne qu’ils ont suivie par la suite.

Le médecin a, par la suite, appelé à changer la stratégie de vaccination. « Nous devons opter pour l’octroi d’une seule dose de vaccin par citoyen. Cette stratégie est appliquée au Royaume-Uni », a-t-il déclaré. Mondher Ounissi a, aussi, appelé à l’intensification des opérations de vaccination mobile. « Nous devons aller vers les citoyens et chez eux. Nous devons, également, exploiter les 2.500 hôpitaux tunisiens et ne pas se limiter aux maisons de jeunes », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le médecin a révélé que le Mouvement compte entamer une collecte de fonds au profit du ministère de la Santé afin d’acquérir de l’équipement.

Mondher Ounissi a expliqué qu’il faut renforcer le secteur sanitaire à travers des recrutements. « Le personnel médical enregistrera 2.500 départs cette année. Nous devons songer à les remplacer. Nous devons envisager des mesures exceptionnelles pour continuer cette guerre tel que permettre aux hôpitaux d’adopter des contrats de gré à gré et l’allégement des procédures douanières pour l’importation d’équipement médical », a conclu le médecin.

Enfin, le porte-parole du mouvement Ennahdha, Khalil Baroumi a déclaré : « Notre priorité est le vaccin. La dignité médicale du tunisien passe avant tout autre considération. La question du Fonds pour la dignité sera traitée après cette crise ».

En date du 14 juillet 2021, 7.878 nouveaux cas de Coronavirus sur 26.061 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé jeudi 15 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 30.23%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 526.487. Le nombre de personnes rétablies s'élève, quant à lui, à 419.641 personnes.

Selon le ministère de la Santé, 164 nouveaux décès ont été notifiés le 14 juillet, dont 54 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie dépasse ainsi la barre des 17.000 et atteint 17.009 depuis le début de la pandémie.

S.G