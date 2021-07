L'ancien Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj change de nationalité

L'ancien Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a obtenu la nationalité du Vanuatu, rapporte le journal britannique The Guardian. Le Vanuatu est un pays du sud de l'océan Pacifique composé d'environ 80 îles avec moins de 300 mille habitants. Pour l’équivalent de 430 mille dinars, le pays offre la nationalité et le passeport qui va avec. Un passeport qui offre la possibilité d’accéder sans visa dans plusieurs pays, dont ceux de l’Union européenne et du Royaume-Uni.

Fayez al-Sarraj est cet islamiste qui a fait entrer les Turcs en Libye. Après son éviction du pouvoir, il a cherché à trouver refuge dans un pays du sud-est asiatique où il aurait acheté une grande villa. Il a, au passage, acquis la nationalité du Vanuatu pour lui et pour sa famille.

Le commerce du passeport « doré » n’a rien d’illégal et est pratiqué par plusieurs pays, y compris en Europe. On cite notamment Malte, Chypre et la Bulgarie.

L’avantage du Vanuatu, par rapport à ces pays, est son régime fiscal très attrayant pour ceux qui veulent blanchir de l’argent.

