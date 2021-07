Hichem Mechichi reçoit Marouen Abassi et Ali Koôli

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu ce mercredi 14 juillet 2021, le gouverneur de la Banque Centrale, Marouen Abassi et le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement, Ali Koôli.

La rencontre a porté sur la situation économique et financière du pays et sur l'importance de ratifier la loi de relance économique notamment durant la crise sanitaire que connaît la Tunisie afin de faire face aux répercussions économiques et sociales de l’épidémie du Covid-19.

Hichem Mechichi a souligné la nécessité d'accélérer la préparation de la loi de finances complémentaire, qui permettra d'ajuster les équilibres financiers et économiques en fonction des nouvelles variables causées par la crise sanitaire qui se poursuit.

Il a été informé de l'état d'avancement des pourparlers avec le Fonds monétaire international, soulignant que les institutions financières internationales font toujours confiance à la Tunisie et que le gouvernement est déterminé à poursuivre son approche de réforme qui implique certes de prendre des mesures douloureuses mais tout en préservant la dimension sociale et l'intérêt des Tunisiens.

M.B.Z