Abderrahmane Ben Bouzid en Tunisie pour livrer le don algérien

La présidence de la République a annoncé mardi 13 juillet 2021, la réception de l’aide médicale accordée par l’Algérie à la Tunisie.

Deux avions ont attéri à l’aéroport Tunis Carthage chargé de 250 mille doses de vaccins et d’équipements médicaux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’accord conclu entre le président de la République, Kaïs Saïed et son homologue algérien, et traduit les relations amicales et fraternelles qui lient les deux pays.

Le ministre algérien de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, a présidé la délégation algérienne chargée de livrer les aides à la Tunisie.





A cette occasion, la présidence de la République a remercié la direction et le peuple algériens pour ce geste noble et ce soutien précieux dans un contexte épidémique délicat.

