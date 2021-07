L’activiste Wissem Jebara en fuite : l’Ordre des avocats à Monastir se charge de sa défense

Wissem Jebara, employé de la municipalité de Monastir, activiste de la société civile et volontaire de la lutte contre le Coronavirus, est actuellement en fuite, contrairement aux rumeurs ayant circulé sur son arrestation sur ordre du Parquet et ce pour avoir diffusé une vidéo sur Facebook traitant le président de la République, le chef du gouvernement et le président du Parlement de « merde ».

C’est ce qu’a confirmé mardi 13 juillet 2021 à Business News, le président de la section régionale de l’Ordre des avocats à Monastir, Me Lotfi Zouiter.

La semaine dernière, la toile tunisienne a fortement été ébranlée par l’histoire du jeune homme qui a lancé un cri de détresse appelant les dirigeants à descendre sur le terrain et constater par eux-mêmes la souffrance du peuple et celle des équipes médicales dépassées par la situation.

Envahi par le désespoir après avoir échoué à trouver une place en hôpital pour sa mère testée positive au Covid-19 et présentant de graves complications, le jeune activiste a traité les trois présidences de « merde ».

Après la diffusion de ce live, les autorités locales se sont mobilisées en un quart de tour pour émettre un mandat d’amener contre Wissem Jebara. Une descente a, d’ailleurs, été effectuée dans le domicile du jeune homme et au cimetière où il travaillait en tant que volontaire pour inhumer les victimes du Covid-19, selon Me Zouiter.

Précisant que le jeune homme a publié une vidéo admettant son « erreur », l’avocat a affirmé que la section régionale de l’Ordre des avocats à Monastir se chargerait de défendre Wissem Jebara.

Nous noterons qu’une large campagne de soutien a été lancée sur Facebook appelant à la libération de Wissem sous le hashtag سيب_وسام_يا_خرا# (Libérez Wissem espèce de merde, ndlr).

