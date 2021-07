Vidéo - 6ème anniversaire de Samari Consulting

A l'occasion du 6ème anniversaire de Samari Consulting, nous avons filmé une mini-vidéo à son siège, à la Marsa Saf Saf, Tunis.

Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps de regarder toute la vidéo, nous avons souligné les thèmes principaux ci-dessous, pour que vous puissiez y accéder directement et gagner du temps!

Happy viewing!

minute et thématiques:

00:57 intro Samari Consulting www.samari-consulting.com

01:35 intro division Soft Skills Coaching, dirigé par Sabine Bastisch

01:48 intro sur la plateforme www.skill-kit.net

02.45 intro sur la plateforme 100% gratuite www.elevid.net

03:18 Notre Hub entrepreneurial et d’incubation de Startups

03:37 La Fondation Faïza

04:29 Quels ont été les obstacles, et nos conseils aux jeunes Startups/entrepreneurs

05:05 « Persévérance »

05:26 « Le business avec lequel on commence peut évoluer et comment faire preuve d’agilité et flexibilité »

05:47 Le cas de «Netflix »

06:20 L’impact du style de management sur la rétention des talents

06:50 comment www.skill-kit.net peut vous aider à valoriser vos employés

07:04 Types de clients avec lesquels nous travaillons à travers la division «Soft Skills Coaching »

07:18 Recruter du « sang neuf » dans les sociétés familiales et PME

07:45 Importance du management et de la communication chez les PME et les Startups

08:14 Le succès des entreprises : les hommes et femmes qui y travaillent et comment les valoriser

09:05 L’importance de la première recrue chez les Startups

09:19 La levée des fonds pour les Startups elevid

09:38 Qu’est ce qui fait la différence entre les Startups qui réussissent ou pas, et comment www.elevid.net peut vous aider