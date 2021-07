Douane : Aucun don algérien n’a été saisi !

La Direction générale de la Douane a catégoriquement démenti, dans un communiqué daté de ce mercredi 7 juillet 2021, les rumeurs faisant état de la saisie d’un don algérien de produits sanitaires par ses services frontaliers à Sakiet Sidi Youssef. Et de soutenir qu’aucune marchandise ni aucun matériel ou équipement médical n'a été saisi, sur aucun des passages frontaliers du pays : terrestres, maritimes et aériens.

Par ailleurs, la Douane a tenu à clarifier qu’au cours du mois de février 2021, un don en produits sanitaires de l’Etat algérien est parvenu au point frontalier de Sakiet Sidi Youssef. Une déclaration douanière a été déposée à cet effet, par le ministère de la Santé au mois de mars 2021, et le même jour une décision pour dédouaner le don a été approuvée. Mais, un conflit a éclaté entre les services du ministère de la Santé et les habitants de la région sur le bénéficiaire, chacun d’eux estimant avoir la priorité. Les habitants ont ainsi empêché le ministère d’emporter le don, et entre temps la fourniture est entreposée auprès des services douaniers, jusqu’à la résolution du conflit et que les bénéficiaires viennent la récupérer.

I.N