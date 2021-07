ARP : encore une plénière qui déraille

A peine une heure après les débuts de la plénière consacrée au projet de loi sur la relance de l'économie, la première vice-présidente de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Samira Chaouachi, a dû lever la séance à cause des tensions au sein de l’hémicycle.

La députée du bloc démocrate, Samia Abbou, s'est insurgée contre le fait que Samira Chaouachi ait coupé la parole à l'élue du bloc démocrate Amal Saïdi. Celle-ci avait qualifié la présidente de la séance de femme de fer pour les sales dossiers. Samia Abbou est également revenue sur l’agression de Abir Moussi lors de la plénière du vendredi 2 juillet 2021. Elle a déclaré : « Nous avons témoigné d’une agression sous la forme d’un coup de pied d'un âne ! ». Samira Chaouachi l’a interrompue pour lui demander de ne pas utiliser ce genre d’expressions. Samia Abbou a demandé à la vice-présidente de l’ARP de respecter le règlement interne et de l'appliquer de façon égale et juste.

Par la suite, Abdellatif Aloui, député de la Coalition Karama, a déclaré : « Il est clair qu’une personne qui utilise ces termes a été éduquée dans un étable et qu’elle pense y être encore ! ».

Samira Chaouachi a, encore une fois, interrompu le député. Elle lui a adressé deux avertissements pour décider par la suite de lui interdire d’intervenir pour le reste de la séance. Elle a, également, levé la séance pendant dix minutes.

Après la reprise de la séance de quelques minutes, Noomane El Euch a rappelé à Samira Chaouachi que le règlement intérieur de l’ARP garantit à chaque représentant de bloc parlementaire de demander une demi-heure pour consultation.

« Vous n’avez pas le droit de nous interdire ceci quelle que soit la raison de notre demande ! », a-t-il poursuivi. « Cessez de favoriser le pare-choc ! », a-t-il ajouté en faisant référence à la Coalition Karama. « Vous faites aussi partie du pare-choc ! », a conclu le député.

De plus, Noomen El Euch a déclaré que le bloc démocrate a décidé de boycotter le vote lors des plénières et des commissions. « Nous avons, également, décidé de suspendre nos activités au sein du bureau de l’ARP ! », a-t-il révélé. Noomen El Euch a, aussi, précisé que le bloc démocrate n’est plus concerné par la Commission de Consensus.

Enfin, Mongi Rahoui, député du Front Populaire, a déclaré, lors d’un point d'ordre, qu’il a le droit de demander des points d’ordre autant qu’il le veut. Samira Chaouachi s’y étant opposée, le député s’est rué devant la caméra. Il a commencé à scander des slogans et à critiquer la gestion de la situation de la part de la présidence de l’ARP. Il n'a laissé personne intervenir tranquillement à propos du projet de loi.

S.G