Habib Ben Hassine : Aucune négociation n’a eu lieu entre la Ftusa et les parties sociales





Les agents des banques et assurances contestent, en effet, l’échec des négociations sociales sur les augmentations salariales au titre de l’année 2020 – 2021.

Intervenu sur les ondes de Shems FM, Habib Ben Hassine, a expliqué que la Fédération tunisienne des sociétés des assurances et la partie syndicale avaient tenu une réunion au mois de mai et qu’il était prévu de finaliser les négociations au mois de juin, mais aucun retour n’est parvenu à la Ftusa du côté de l’UGTT.

« Nous avons réagi à l’avis de grève annoncée par la Fédération générale de banques et institutions financières (FGBEF) et nous avons spécifié que nous étions prêts à discuter. Nos sollicitations sont restées sans réponse », a-t-il signalé.

Notant qu’aucune négociation n’a été conduite entre la partie syndicale et les assureurs, Habib Ben Hassine a indiqué que la réunion de réconciliation qui avait eu lieu avant la grève ne concernait que le segment des banques.

Le président de la Fédération tunisienne des sociétés des assurances a avancé que cette grève était une défaite de la fédération générale de banques et institutions financières (FGBEF) et une preuve de l’échec de sa méthodologie de négociation.

Réagissant aux déclarations de Habib Ben Hassine, le secrétaire général adjoint de la Fédération générale des banques et des institutions financières, Ahmed Jaziri, a assuré qu’aucune demande de négociation n’était parvenue à la Fédération.

Il a ajouté, dans ce sens, que les représentants des banques et des assurances n’avaient soumis aucune proposition pour entamer les négociations rejetant à la fois les déclarations du président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, Mohamed Agrebi, et celles du président de la Fédération tunisienne des sociétés des assurances, Habib Ben Hassine.

Ahmed Jaziri a affirmé que Habib Ben Hassine avait refusé catégoriquement de négocier les augmentations salariales au titre de l’année 2020.

N.J.