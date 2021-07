Le bloc de la Réforme boycotte les travaux du bureau de l’ARP

Le bloc de la Réforme nationale présidé par Hassouna Nasfi a annoncé, lundi 5 juillet 2021, qu’il boycottera les travaux du bureau de l’assemblée ainsi que les réunions des chefs de blocs parlementaires, jusqu’à la prise d’une décision concernant la poursuite judiciaire contre les députés ayant exercé des violences contre leurs collègues.

En effet, le bloc de la Réforme nationale indique que cette décision a été prise à la suite d’une réunion du bureau de l’assemblée tenue aujourd’hui même consacrée à l’examen des actes de violences survenus lors de la plénière du 30 juin 2021.

« Face à l’indifférence et l’entêtement pour noyer l’affaire en ne lui accordant pas l’importance qu’elle mérite, outre la détermination du président du parlement pour ne pas présenter de plainte et se contenter d’un communiqué mettant sur le même pied d’égalité la protestation et la violence physique, le bloc de la Réforme nationale a décidé de boycotter les travaux du bureau de l’assemblée ainsi que les réunions des chefs de blocs parlementaires, jusqu’à la prise d’une décision concernant la poursuite judiciaire contre les députés ayant exercé des violences contre leurs collègues », lit-on dans le texte du communiqué.

S.H