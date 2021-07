21 corps de migrants repêchés à Sfax

Les unités de la protection civile et de la Garde maritime ont repêché, entre le 4 et 5 juillet 2021, vingt-et-un corps de migrants noyés au large de Sfax.

Le directeur régional de la protection civile, Mourad Mechri, a précisé, dans une déclaration accordée à la Tap, que l’état de décomposition des corps suggère que le naufrage n’est pas très récent. Les dépouilles ont été retrouvées dans plusieurs côtes de la région de la plage Sidi Salem au sud à la plage de Louata au nord.

Selon la Garde nationale, quatre embarcations transportant des migrants subsahariens ont fait naufrage les 26 et 30 juin et les 3 et 4 juillet. La garde maritime a pu sauver 78 migrants et 49 corps ont été repêchés, dont 13 le 4 juillet et 8 dans la nuit du 4 au 5 juillet. Au total, il s’agissait de 135 personnes qui avaient tenté de traverser la Méditerranée vers l’Europe.

M.B.Z