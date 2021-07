Yassine Ayari comparaitra devant le Tribunal militaire

Le député indépendant, Yassine Ayari a annoncé, lundi 5 juillet 2021, à travers un statut Facebook qu’il avait appris « par hasard » qu’il comparaitra devant la justice militaire, notant que son procès avait été fixé au 30 juin 2021 et qu’il avait été reporté au 27 octobre 2021.

Yassine Ayari a ajouté qu’il avait appris son procès via un avocat qui avait vu son nom par hasard. « Je renoncerai sans la moindre hésitation à mon immunité. Je comparaitrai devant la justice militaire et j’accepterai le jugement. L’innocent n’a peur ni des tribunaux, ni des prisons. Les prisons ne font peur qu’aux criminels. Ainsi, je comparaitrai devant la justice française dans l’affaire Balkany et le 27 octobre devant la justice militaire ».

Notons que Yassine Ayari est accusé d’atteinte à la dignité de l’armée, l’avilissement de l’armée et d’acte de nature à affaiblir l’armée.

S.H