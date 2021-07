Le bureau de l'ARP annonce des sanctions maximales contre Smara et Makhlouf

Le bureau de l’ARP, a décidé, à l’issue d’une réunion exceptionnelle tenue ce lundi 5 juillet 2021, de sanctionner les députés, Sahbi Smara et Seif Eddine Makhlouf, suite aux agressions qu’ils ont commises à l’encontre de la présidente du PDL, Abir Moussi.

Le bureau de l’ARP a fait part de son « refus absolu de tout recours à la violence », soulignant que le comportement des deux députés est « individuel, inacceptable et irresponsable » et qu’il va à « l’encontre des lois votées et promulguées par le Parlement qui criminalisent toutes les formes de violence, notamment envers les femmes ».

Il a enfin précisé que les députés Smara et Makhlouf se verront infliger la sanction maximale que le règlement interne prévoit dans de telles situations, sans pour autant préciser de quoi il s'agit.

On rappellera que les deux députés Al Karama ont violemment agressé la présidente du PDL, Abir Moussi, au sein même du Parlement.

M.B.Z