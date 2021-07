La Haica appelle les journalistes à la responsabilité face à la dégradation de la situation sanitaire

La Haica a constaté une tension lors traitement médiatique de la crise sanitaire par certains journalistes et animateurs, qui dépasse parfois les limites d’un traitement rationnel des sujets en relation, mettant en garde contre le fait d’être entrainés derrière des discours populistes, non-responsables appelant les citoyens à ignorer les institutions de l'Etat en raison de leur incapacité à gérer la crise sanitaire. Elle les appelle, dans un communiqué du 5 juillet 2021, à être responsables face à la dégradation de la situation.

Et de rappeler le rôle des journalistes envers la société et leur responsabilité dans la diffusion des connaissances et dans la présentation d’informations précises outre la nécessité d’être objectif, le tout en apportant une vision critique constructive loin de l'émotivité. L’objectif étant de rationaliser le débat et de l’élever.

L’instance appelle les journalistes à ne pas se contenter d’une presse d’opinion, mais d’adopter d’autres genres journalistiques, notamment le genre explicatif, qui permettent la compréhension et l’analyse des faits.

Consciente des circonstances difficiles qui entourent le travail journalistique, la Haica exhorte les journalistes à faire preuve de transparence dans le traitement de tels dossiers et à s'écarter de tout ce qui peut nuire à la crédibilité et à l'éthique des médias.

I.N