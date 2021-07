Saïda Ounissi : Le projet de loi relatif au statut de l’autoentrepreneur est toujours d’actualité

La députée Ennahdha, Saïda Ounissi, a affirmé, dans une déclaration accordée ce lundi 5 juillet 2021 à Express FM que le projet de loi relatif au statut de l’autoentrepreneur sera présenté en séance plénière durant les deux semaines à venir.

Le ministère de la Formation professionnelle et le ministère des Finances travaillent conjointement pour la préparation d’une plateforme incluant tous les domaines pouvant intégrer ce nouveau statut professionnel.

Elle a ajouté que cette loi permettra aux autoentrepreneurs la création de leur activité facilement et légalement en leur garantissant des allègements de procédures administratives ainsi que l’insertion sociale et fiscale.

La députée Ennahdha, Saïda Ounissi estime que cette loi permettra non seulement l’insertion de 1,6 million de personnes dans l’économie tunisienne formelle mais aussi l’accroissement des recettes fiscales de l’Etat, d’où la nécessité de son adoption le plus tôt possible.

J.B