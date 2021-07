Hatem Amira : Les assurances étonnées par la grève décidée par leurs agents

Le syndicat a suspendu les négociations avec les assurances sans raison et sans aucun blocage. C’est ce qu’a affirmé le directeur exécutif de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (Ftusa), Hatem Amira, dans une interview accordée à la radio IFM ce lundi 5 juillet 2021, en exprimant son étonnement face à la grève décrétée.

M. Amira a indiqué que le syndicat les a contactés à travers une correspondance parvenue de la part du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour l’ouverture des négociations. Chose à laquelle, elles ont répondu favorablement et positivement cette requête, malgré l’absence de négociations salariales au niveau national.

Une réunion préliminaire s’est tenue et a permis de mettre les choses dans leur contexte : les deux parties ont évoqué de la situation sociale, politique et économique du pays ainsi que l’impact du Covid-19 sur le secteur des assurances. Elles se sont aussi mises d’accord pour se réunir encore pour se mettre d’accord sur les détails. Mais suite à quoi, il y a une rupture de dialogue sans la formulation d’aucune revendication.

Pour lui, le blocage, qui a eu lieu dans le secteur bancaire, a influencé négativement les négociations du secteur des assurances.

Hatem Amira a martelé : "Pour nous, la tenue d’une grève est un échec de toutes les parties prenantes. D’ailleurs, aucun PV n’a été signé par les deux parties pour constater le blocage, car il n’y a pas eu de blocage. Nous avons été étonnés par la réception d’un préavis de grève et on a envoyé un courrier au partenaire social pour lui demander de revenir à la table de dialogue mais aucune réponse ne nous est parvenue".

Et de soutenir que l’affaire ne peut créer qu’étonnement et suspicion !

A lire également Deux jours de grève dans les banques et les établissements financiers

Rappelons que les banques et assurances sont en grève de deux jours, les 5 et 6 juillet courant. Aucun service minimum n’y sera assuré pendant cette période, selon le syndicat.

L'Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF) a pour sa part exprimé « son profond regret par suite du non-aboutissement des négociations ». Elle a indiqué que malgré une contraction de plus de 30% au titre de l’année 2020, les banques ont proposé un taux d’augmentation de la masse salariale exceptionnel et sans précédent de 8% avec un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021. Ceci se traduira par une augmentation comprise entre 230 dinars et 337 dinars par mois et par salarié selon la grille salariale en vigueur.

I.N