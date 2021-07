Noomen Gharbi : Absence de service minimum durant la grève des banques et établissements financiers

Intervenant sur les ondes d'Express FM, Noomen Gharbi, secrétaire général de la Fédération générale des Banques et Établissements Financiers (FGBEF), relevant de l'UGTT, a précisé que plusieurs banques n'assureront pas de service minimum durant la grève du 5 et 6 juillet. Concrètement, les syndicats réclament la tenue des négociations sociales pour les augmentations salariales au titre de 2020 et 2021.







Le secrétaire général de la FGBEF a affirmé une réussite totale de la grève. Il a expliqué que les services sont complètement à l’arrêt. « Les personnes présentes, aujourd’hui, dans ces établissements, sont là pour maintenir le piquet de grève », a-t-il ajouté.





Pour ce qui est des employés sous contrat d'Initiation à la Vie Professionnelle (CIVP), Noomen Gharbi a estimé que le syndicat ne peut pas les obliger à participer à la grève. Ceci résulte de leur situation professionnelle. « Mais, même s'ils ont rejoint leurs postes, ils ne pourront pas exécuter leurs tâches en raison de l’absence du reste du personnel des établissements », a conclu le syndicaliste.

Par ailleurs, Noomen Gharbi a rappelé qu’il s’agissait de la première grève sectorielle des établissements financiers en Tunisie.

Cette grève concerne l'ensemble des établissements financiers tels que la Banque Centrale.