Deux jours de grève dans les banques et les établissements financiers

La Fédération générale des banques et des établissements financiers, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a décrété deux jours de grève, les 5 et 6 juillet prochain, dans les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurance.

Un conseil sectoriel réunissant les syndicats de la Fédération s’est tenu, la veille, lundi 21 juin 2021, sous la houlette du secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taboubi, et qui a débouché sur cette décision.

Concrètement, les syndicats réclament la tenue des négociations sociales pour les augmentations salariales au titre de 2020 et 2021.

I.N