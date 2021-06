L'administration US fait bénéficier la Tunisie du programme de vaccination contre le Covid-19

La présidence de la République a rendu public un communiqué, ce lundi 21 juin 2021, indiquant que la Tunisie salue la décision de l’administration américaine pour l’avoir inscrit la parmi les pays prioritaires pour bénéficier du programme américain de vaccination contre le coronavirus.

La présidence de la République considère que cette initiative témoigne de la force des relations d’amitié séculaires entre les Etats Unis et la Tunisie et consacre la volonté commune de la direction des deux pays pour le renforcement des valeurs de la solidarité et de la coopération, notamment, durant cette phase critique à l’échelle mondiale.

Cette initiative traduit, également, la conscience commune de la nécessité d’un sursaut collectif pour la lutte efficace contre cette pandémie en limitant ses répercussions négatives dans le monde.

S.H