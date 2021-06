Hichem Mechichi annonce une batterie de mesures pour la modernisation de l’administration

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a supervisé à l’ENA, ce lundi 21 juin 2021, l’ouverture de la première édition des Journées de l’administration publique, qui se tenait pour la première fois en Tunisie.

A cette occasion, le chef du gouvernement a assuré que le secteur de l’administration et de la fonction publique était plus que jamais appelé à adopter une nouvelle approche basée sur les principes de la gouvernance en garantissant l’intérêt, l’efficacité, l’intégrité et la transparence pour les services rendus au citoyen et à l’entreprise. Ceci pourrait être garanti à travers la simplification des procédures et des circuits, tout en élargissant le champ de la digitalisation et en exploitant au mieux les ressources humaines et matérielles disponibles.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a annoncé une batterie de mesures visant la modernisation de l’administration, dont, notamment :

L’élargissement du champ des services numériques en ligne et l’accélération de la mise en place de l’infrastructure du système de la transition digitale de l’administration.

L’inscription de tous les ministères dans le projet de la révision globale et périodique des procédures administratives requises pour les vis-à-vis de l’administration.

Le démarrage des travaux des workshops visant à concrétiser les visions et les recommandations relatives à la loi sur la Fonction publique avec la participation des différents intervenants parmi les représentants de l’administration et les partenaires sociaux et les représentants de la société civile.

L’instauration d’un cadre organisationnel et institutionnel pour le projet des centres de services et la mise à disposition des moyens humains et logistiques nécessaires pour atteindre l'objectif de 69 centres de services numériques d'ici fin 2024.

La généralisation des chartes citoyennes et l’engagement pour le label de la qualité d’accueil Marhaba dans les espaces publics.

S.H